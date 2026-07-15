Саратовцы днём 15 июля получили смс о ракетной опасности

В Саратовской области была объявлена ракетная опасность

Сегодня, 15 июля, около часа дня жители Саратовской области начали получать экстренные сообщения от РСЧС. В смс-рассылке говорилось: «Внимание, ракетная опасность на территории Саратовской области».

По данным местных СМИ, аналогичные предупреждения также получили жители соседних регионов — Пензенской и Воронежской областей. Информация о возможных угрозах и текущей ситуации уточняется. Официальных комментариев от оперативных служб на момент публикации не поступало.

Примерно через час пришли оповещения системы РСЧС об отбое опасности.

Ольга Сергеева