В Саратове девушка потеряла деньги при попытке снять квартиру по ссылке в соцсети

В Саратове зафиксирован очередной случай мошенничества при аренде жилья.

Как сообщают правоохранительные органы, 18-летняя жительница Ленинского района при попытке снять квартиру перевела неизвестному лицу 18 тысяч рублей за бронирование.

Инцидент произошел 25 ноября, когда девушка ответила на объявление в социальной сети о сдаче квартиры в центре города. После перевода денег по присланной ссылке мошенница удалила переписку и заблокировала пострадавшую.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время проводятся следственные действия для установления личности преступника.

Ольга Сергеева