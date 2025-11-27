В Саратовской области до конца года сдадут новую современную поликлинику со стационаром

В Озинках Саратовской области в декабре 2025 года откроется современная трехэтажная поликлиника со стационаром.

Строительство ведется при поддержке Вячеслава Володина и Николая Панкова.

Медцентр будет оснащен цифровым рентген-аппаратом, УЗИ-оборудованием, лабораторией и кабинетами функциональной диагностики. Это позволит жителям получать качественную медицинскую помощь, не выезжая в другие районы.

Новая поликлиника стала частью комплексного развития поселка, где ранее уже были отремонтированы дворы, построены спорткомплекс и бассейн, а дорога «Саратов-Озинки» переведена на федеральный уровень.

Ольга Сергеева