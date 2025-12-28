В Саратове девушка сдала золото в ломбард и отправила деньги телефонным мошенникам

Жительница Саратова перевела мошенникам более 135 тысяч рублей.
Ей позвонили, сообщив о якобы оформленной на её имя посылке, и попросили продиктовать код из смс. Затем женщине написали, что от её лица оформили доверенность, а «следователь» по телефону заявил об оформленном на неё займе в 250 тысяч рублей и предстоящем «видеообыске».
Поддавшись угрозам, потерпевшая сдала все украшения в ломбард и перевела вырученные 135 600 рублей на счёт злоумышленников.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Полиция напоминает об основных правилах безопасности:
Не выполняйте операции по указанию посторонних.
Никому не сообщайте данные карт, включая CVC-коды и пароли из смс.
«Безопасных» счетов не существует.
Рекомендуется оформить самозапрет на кредиты.
Ранее жертвой аналогичной схемы стала 50-летняя жительница посёлка Солнечный, переведшая деньги после просьбы о помощи от взломанного аккаунта знакомой.
Ольга Сергеева