В Саратове девушка стала жертвой мошенничества при попытке найти работу через интернет

Поиск удаленной работы обернулся для саратовчанки потерей 47 тысяч рублей.

24-летняя жительница Саратова попалась на уловку мошенников при попытке найти заработок через интернет, сообщает городское ГУ МВД России.

По данным полиции, 11 марта девушка в тематическом чате одного из мессенджеров заинтересовалась предложением о вакансии. После общения с лже-работодателем ей предложили открыть так называемый «зарплатный счет» за свой счет. Поверив аферистам, горожанка перевела на указанные номера около 47,5 тысяч рублей. После получения денег собеседники перестали выходить на связь.

С заявлением о мошенничестве пострадавшая обратилась в полицию 13 марта. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Правоохранители напоминают: любые требования предоплаты или переводов денег при трудоустройстве должны насторожить соискателя.

