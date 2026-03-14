Саратовские пожарные разрезали «шестерку» на части

Спасатели Саратова поборолись за жизнь условных пострадавших в ДТП.

В Саратове завершились соревнования пожарно-спасательных подразделений по ликвидации последствий дорожных аварий. Шесть команд из городских частей МЧС демонстрировали навыки спасения на учебной площадке.

По легенде, бойцам необходимо было с помощью гидравлического инструмента вскрыть искореженный автомобиль, извлечь пострадавшего и оперативно оказать ему первую помощь. Судьи фиксировали каждое движение: любая оплошность каралась штрафом. Как пояснили в ведомстве, ошибки, незначительные на тренировке, при реальной аварии могут стоить жизни — например, забытый отключенный аккумулятор или неприкрытое одеялом лицо пострадавшего от осколков стекла.

Роль тренажера выполняла старенькая «шестерка» темно-синего цвета, которую спасателям передала местная металлобаза. Автомобиль предварительно модернизировали: усилили крепления и сделали специальные прорези для резки.

Абсолютным победителем и обладателем лучшего времени — 11 минут 24 секунды — стала команда третьей пожарно-спасательной части. Именно этим бойцам предстоит защищать честь региона на окружном этапе соревнований в Приволжском федеральном округе.

Ольга Сергеева