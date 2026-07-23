В Саратове директору нефтяной фирмы грозит до 6 лет тюрьмы за неуплату налогов на 73 млн

Завершено расследование дела о крупной неуплате налогов.

Директор нефтяной компании ООО «Транс-Оил» Эдуард Рычков обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации средств. По версии следствия, в 2020–2023 годах руководитель включал в декларации ложные сведения о сделках с четырьмя фиктивными организациями, что позволило компании недоплатить НДС и налог на прибыль на сумму свыше 73 млн рублей.

Кроме того, с апреля 2023 по апрель 2024 года обвиняемый отмыл более 10 млн рублей, оформив в лизинг спецтехнику стоимостью 17 млн рублей. На имущество фигуранта наложен арест на 97 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Максимальное наказание — до 6 лет лишения свободы.

Ольга Сергеева