Озвучена чистая прибыль семейного кафе в спальном районе Саратова

В Саратове продают прибыльное кафе за 5,65 млн рублей.

В поселке Солнечном на проспекте Героев Отечества выставлено на продажу семейное кафе, работающее более 10 лет. Заведение площадью 300 кв. метров с летней верандой предлагает блюда русской, азиатской и итальянской кухни. Помещение находится в аренде.

Продавцы утверждают, что район активно застраивается, а поток клиентов растет. Покупателю передадут право аренды, мебель, оборудование, товарный остаток на 300 тыс. рублей, алкогольную лицензию и телефонный номер.

Стоимость бизнеса — 5 млн 650 тыс. рублей. В объявлении указано, что ежемесячная чистая прибыль составляет 300–350 тыс. рублей, а окупаемость наступит через 1,5 года.

Ольга Сергеева