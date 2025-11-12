В Саратове для ремонта теплосети отключили отопление в школе и ограничили движение

В Саратове 12 ноября приостановили подачу отопления и горячей воды в домах Волжского района в связи с ремонтом теплосетей на улицах Зарубина и Большой Горной.
Отключение затронуло жилые дома на Большой Горной, Большой Затонской, Малой Горной, Соколовой и других улицах. Нет тепла также и в школе № 10.
Ремонтные работы планируется завершить к 3:00 13 ноября.
Также с 11 ноября ограничено движение транспорта на участке Большой Горной от Рогожина до Чернышевского. Полное восстановление дорожного покрытия и открытие проезда ожидается к 14 ноября.
Ольга Сергеева