С фронтов спецоперации не вернулись живыми бойцы из Саратова и еще 7 МР

Поступила информация о гибели в зоне СВО еще 11 военнослужащих из Саратовской области.
Списки погибших опубликованы местными администрациями муниципальных образований.
Среди погибших — уроженцы Вольского, Романовского, Лысогорского, Балашовского, Балаковского, Фёдоровского и Петровского районов.
Губернатор и руководители муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
Общие цифры погибших на фронтах СВО намеренно не озвучиваются, находясь под грифом «Секретно».
Ольга Сергеева