С фронтов спецоперации не вернулись живыми бойцы из Саратова и еще 7 МР

Поступила информация о гибели в зоне СВО еще 11 военнослужащих из Саратовской области.

Списки погибших опубликованы местными администрациями муниципальных образований.

Среди погибших — уроженцы Вольского, Романовского, Лысогорского, Балашовского, Балаковского, Фёдоровского и Петровского районов.

Губернатор и руководители муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Общие цифры погибших на фронтах СВО намеренно не озвучиваются, находясь под грифом «Секретно».

Ольга Сергеева