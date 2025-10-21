В Саратове днем не разъехались две иномарки. Есть пострадавшие

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими зарегистрировано ГАИ 20 октября в Саратове

По предварительной информации, в 15 часов 05 минут на перекрестке улицы Топольчанская и Первого проезда Танкистов, расположенном на границе Ленинского и Кировского районов, произошло столкновение двух легковых автомобилей — Ford и Hyundai.

По последним уточненным данным, госпитализирована 63-летняя пассажирка одного из участников аварии. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Ольга Сергеева