В Саратове женщина нашла на улице кошелек с чужими деньгами и закрыла долги

В Саратове раскрыта кража кошелька с 200 тысячами рублей, о которой заявил 42-летний мужчина.

Он обронил портмоне на парковке дома на проспекте Энтузиастов.

Полиция установила, что кражу совершила ранее судимая 50-летняя жительница Заводского района. Момент хищения зафиксировали камеры наблюдения. Женщина успела потратить часть денег на телефон, продукты и погашение долгов.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже. Часть средств и банковские карты изъяты. Суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ольга Сергеева