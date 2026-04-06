В Саратове добиваются блокировки сайтов с рекламой запрещенных казино

Саратовские прокуроры нашли пять сайтов с рекламой казино.

Региональное надзорное ведомство провело мониторинг сети и выявило интернет-ресурсы, нарушающие федеральное законодательство. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре Саратовской области.

В поле зрения проверяющих попали пять сайтов, на которых размещалась информация об организации азартных игр на территории России. Напомним, реклама казино и любых способов участия в них запрещена законом.

По итогам проверки прокуроры направили уведомление в налоговую службу. Вероятно, после соответствующих мер выявленные интернет-страницы будут заблокированы.

Ольга Сергеева