Музеи Саратовской области подготовили программу ко Дню космонавтики 12 апреля

Саратовская область готовится масштабно отметить 65-летие полёта Гагарина.

Музеи региона подготовили обширную праздничную программу ко Дню космонавтики и юбилейной дате — 65-летию первого полёта человека в космос. Весь апрель жителей и гостей области ждут экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы и встречи с ветеранами космической отрасли.

Что, где и когда:

Областной музей краеведения — проведёт экскурсионный марафон, посвящённый истории освоения космоса.

Марксовский музей — откроет выставку «Дорога в космос».

Музей Федина в Саратове — подготовил для школьников интерактивные викторины.

Аркадакский музей — покажет экспозицию «Родные лица на звездной дороге» о земляках-космонавтах.

Калининский музей — представит редкие экспонаты из собственных фондов.

Аткарский краеведческий музей — расскажет, какая история связывала Юрия Гагарина с Аткарском.

Музей Кассиля в Энгельсе — проведёт для детей программу «Приключения космонавтиков».

Балаковский музей истории города — организует встречу, посвящённую художнику Геннадию Голобокову, который дружил с космонавтами.

Главное событие — 12 апреля в Парке покорителей космоса имени Гагарина

В этот день на легендарной «гагаринской поляне» в Энгельсском районе пройдут:

церемония посвящения активистов в лидеры регионального отделения «Движения Первых»;

праздничный концерт;

экскурсии по территории парка.

Кроме того, студенты профильных колледжей встретятся с полковником Воздушно-космических сил РФ Иваном Бакановым — кавалером ордена Гагарина.

Вход на большинство мероприятий — свободный.

Ольга Сергеева