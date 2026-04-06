Музеи Саратовской области подготовили программу ко Дню космонавтики 12 апреля

Саратовская область готовится масштабно отметить 65-летие полёта Гагарина.
Музеи региона подготовили обширную праздничную программу ко Дню космонавтики и юбилейной дате — 65-летию первого полёта человека в космос. Весь апрель жителей и гостей области ждут экскурсии, выставки, лекции, мастер-классы и встречи с ветеранами космической отрасли.
Что, где и когда:
Областной музей краеведения — проведёт экскурсионный марафон, посвящённый истории освоения космоса.
Марксовский музей — откроет выставку «Дорога в космос».
Музей Федина в Саратове — подготовил для школьников интерактивные викторины.
Аркадакский музей — покажет экспозицию «Родные лица на звездной дороге» о земляках-космонавтах.
Калининский музей — представит редкие экспонаты из собственных фондов.
Аткарский краеведческий музей — расскажет, какая история связывала Юрия Гагарина с Аткарском.
Музей Кассиля в Энгельсе — проведёт для детей программу «Приключения космонавтиков».
Балаковский музей истории города — организует встречу, посвящённую художнику Геннадию Голобокову, который дружил с космонавтами.
Главное событие — 12 апреля в Парке покорителей космоса имени Гагарина
В этот день на легендарной «гагаринской поляне» в Энгельсском районе пройдут:
церемония посвящения активистов в лидеры регионального отделения «Движения Первых»;
праздничный концерт;
экскурсии по территории парка.
Кроме того, студенты профильных колледжей встретятся с полковником Воздушно-космических сил РФ Иваном Бакановым — кавалером ордена Гагарина.
Вход на большинство мероприятий — свободный.
Ольга Сергеева