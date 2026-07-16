На окраине Саратова два мотоциклиста попали в аварию

За сутки 15 июля в Саратове в ДТП пострадали мотоциклисты, пешеход и велосипедист.

Первое ДТП зафиксировано в 8:20 у профессионально-педагогического колледжа на улице Международная. Водитель Chevrolet сбил 39-летнего пешехода.

Второй инцидент произошёл в 15:15 на дороге у села Сторожевка в Гагаринском районе. Там столкнулись два мотоциклиста, травмирован 47-летний мужчина.

Третья авария случилась в 19:20 на улице Томской, недалеко от гимназии № 34. Водитель ВАЗ-2112 столкнулся с 36-летним мотоциклистом, который упал и получил травмы.

Все пострадавшие госпитализированы.

Ольга Сергеева