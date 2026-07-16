В Минздраве рассказали об отмене старой практики сорока уколов в живот от бешенства

В Саратовской области изменились протоколы лечения бешенства.
Министерство здравоохранения региона разъяснило, как сегодня профилактируют бешенство после контакта с потенциально заражёнными животными. Многолетняя практика болезненных инъекций в брюшную полость осталась в прошлом.
По словам заместителя министра Дениса Грайфера, актуальный курс вакцинации включает шесть уколов, которые ставятся в плечо или бедро. Все необходимые препараты имеются в травматологических пунктах Саратова и области.
В ведомстве настоятельно рекомендуют при укусах или любом тесном контакте с уличными или дикими животными незамедлительно обращаться за медицинской помощью — не дожидаясь появления симптомов.
Ольга Сергеева