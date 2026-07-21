В Саратове аниматорам готовы платить 100 тысяч рублей за игры на пруду

В Саратове ищут аниматора с высокой зарплатой.

На одном из сайтов объявлений появилась вакансия, которая привлекла внимание соискателей: аниматору на Монаховом пруду готовы платить до 100 тысяч рублей — заметно выше средней по региону. Напомним, средняя зарплата в регионе составляет порядка 75 тысяч рублей в месяц.

Работодатель ищет энергичного и общительного человека, который любит дарить людям радость. В обязанности войдут проведение детских развлекательных программ, активных игр и мастер-классов. Опыт не обязателен — главное желание работать с публикой и позитивный настрой. Обучат на месте.

Ольга Сергеева