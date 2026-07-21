В Саратовскую область заведут дополнительно 2,5 млрд рублей из федерального бюджета

Саратову добавят средства на транспорт, школы и благоустройство.

Сегодня на заседании профильного комитета областной думы обсуждают поправки в главный финансовый документ региона. Доходная часть вырастет на 2,5 миллиарда рублей — исключительно за счёт федеральной дотации.

Половина этих денег — 1,2 млрд — уйдёт на комплексное развитие наземного транспорта в Саратове. Ещё 1,3 млрд перераспределят на социальные нужды: горячее питание в школах (норматив поднимут до 120 рублей), ежемесячные выплаты педагогам по инициативе Вячеслава Володина и благоустройство Ленинского района. Последнее раньше закрывали за счёт области — теперь высвобожденные средства направят на другие приоритеты.

Кроме того, за счёт областных резервов профинансируют:

— школьное питание и поддержку учителей — 1,5 млрд;

— благоустройство Саратова — 341 млн;

— повышение зарплат бюджетникам — 2 млрд;

— стройку социальных объектов — 555,9 млн;

— укрепление материальной базы учреждений — 18,5 млн;

— гранты спортивным командам — 100 млн;

— субсидии ресурсникам на водоснабжение — 200 млн;

— бесперебойную работу электротранспорта — 150 млн.

Если поправки одобрят, итоговые параметры бюджета составят: доходы — 199,1 млрд, расходы — 224,7 млрд, дефицит — 25,6 млрд рублей.

Ольга Сергеева