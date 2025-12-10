В Саратове хотят избавиться от легендарного итальянского автомобиля Fiat

В Саратове продают редкий Fiat 850 Coupe 1972 года, названный владельцем «куском итальянской эпохи».

Пробег авто составляет 75 тыс. км, а под капотом — двигатель объемом 0,9 литра и мощностью 51 л.с.

Модель, впервые представленная в 1965 году, славилась элегантным дизайном и отличной управляемостью. По словам продавца, за рулем «ощущаешь себя персонажем старого кино».

За автомобиль, который, по данным экспертов, является единственным в России, просят 3 млн рублей. На зарубежных аукционах аналоги оценивают примерно в 1,2 млн рублей (16 тыс. долларов). Владелец утверждает, что авто зарегистрировано и готово к переоформлению.

Наталья Мерайеф