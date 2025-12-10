Саратовцы почти 100 тысяч раз обратились к властям через «Госуслуги»

Сервис «Госуслуги. Решаем вместе» активно используется в Саратовской области.

За 2025 год жители направили через него около 100 тысяч сообщений. Ключевым нововведением стала функция отправки официальных электронных обращений в органы власти, которые рассматриваются в установленном законом порядке.

Параллельно развивается проект «Госвэб»: с 2023 года созданы сайты для 1 600 организаций, включая органы власти, школы и детсады.

В 2025 году к проекту подключились спортивные и учебные учреждения среднего профессионального образования, для которых также запланирована разработка сайтов.

Наталья Мерайеф