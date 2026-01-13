В Саратове хотят признать памятниками шесть старинных домов

В Саратове могут признать памятниками шесть зданий.

Как сообщили в областном комитете по культурному наследию, специалисты после проведённых в конце 2025 года исследований рекомендовали включить их в реестр объектов культурного наследия местного значения.

В список вошли:

два жилых дома 1950-х годов (ул. Бережная, 4 и ул. Гвардейская, 2);

четыре здания конца XIX – начала XX веков: на улицах Горького, Большой Казачьей, Шелковичной и Пушкина.

Теперь решение о присвоении статуса должны принять соответствующие органы власти.

Ольга Сергеева