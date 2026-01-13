В Саратове хотят признать памятниками шесть старинных домов

В Саратове могут признать памятниками шесть зданий.
Как сообщили в областном комитете по культурному наследию, специалисты после проведённых в конце 2025 года исследований рекомендовали включить их в реестр объектов культурного наследия местного значения.
В список вошли:
два жилых дома 1950-х годов (ул. Бережная, 4 и ул. Гвардейская, 2);
четыре здания конца XIX – начала XX веков: на улицах Горького, Большой Казачьей, Шелковичной и Пушкина.
Теперь решение о присвоении статуса должны принять соответствующие органы власти.
Ольга Сергеева