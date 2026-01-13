Саратовцам сообщили о важных изменениях выплат из материнского капитала на детей до 3 лет

Выплаты из маткапитала в Саратовской области проиндексированы автоматически.

Ежемесячные выплаты из материнского капитала на детей до трёх лет в регионе увеличены в связи с ростом прожиточного минимума. Как пояснили в профильном министерстве, перерасчёт пособий, назначенных в 2025 году, произошёл автоматически с 1 января.

Жителям области не нужно подавать дополнительные заявления или обращаться в ведомства для оформления индексации. Важно учитывать, что выплаты производятся в текущем месяце за предыдущий, поэтому увеличенная сумма за январь поступит на счета родителей только в феврале.

Ольга Сергеева