В Саратове и Энгельсе опять 2 февраля отменили занятия в школах из-за сильных морозов

Из-за сильных морозов в Саратове 2 февраля отменены очные занятия для учащихся 1-6 классов первой смены.

Эта мера также распространяется на учреждения дополнительного образования. Аналогичное решение о приостановке занятий принято в соседнем Энгельсе.

В этот день педагоги продолжат работу в обычном режиме. Для школьников подготовят домашние задания, позволяющие самостоятельно изучать материал.

Для детей, которых родители не могут оставить дома, в школах организуют присмотр и занятия в индивидуальном или групповом формате.

Ольга Сергеева