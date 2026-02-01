Саратовцам сообщили об увеличении до 2 млн рублей выплат контрактникам на СВО с февраля

С 1 февраля в Саратовской области в два раза, до двух миллионов рублей, увеличена единовременная выплата для военнослужащих-контрактников.

Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Ранее размер этой меры поддержки неоднократно корректировался: в прошлом году она достигала 2,2 миллиона, затем снижалась до 450 тысяч, а с января текущего года составляла один миллион рублей.

Новое повышение призвано усилить социальную поддержку защитников и становится одной из самых значительных региональных выплат в настоящий момент.

Ольга Сергеева