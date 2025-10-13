В Саратове и Энгельсе отопление в жилые дома начнут подавать с 14 октября

В Саратовской области определены сроки начала отопительного сезона для жилого фонда. В Саратове и Энгельсе подача тепла в многоквартирные дома начнется с 14 октября. Решение принято с учетом установившихся низких температур и многочисленных обращений граждан.

Как сообщили власти региона, социальные объекты — школы, детские сады, больницы — уже подключены к теплоснабжению с прошлой недели. На текущий момент тепло подано в 2413 многоквартирных домов с центральным отоплением.

Особое внимание уделяется организации работы горячих линий для оперативного реагирования на вопросы жителей. Контроль за процессом возложен на министерство строительства и ЖКХ области, а также глав муниципальных образований. Управляющие компании должны обеспечить бесперебойную работу систем отопления в период запуска.

Алена Орешкина