В Озинках завершается строительство новой поликлиники на 300 посещений в смену

В поселке Озинки Саратовской области активно завершается строительство новой современной поликлиники, которая возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение». В настоящее время ведутся работы по внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории.

Медицинское учреждение рассчитано на 300 посещений в смену и будет располагать 18 койками дневного стационара. По словам главного врача Светланы Бибиковой, открытие поликлиники позволит значительно улучшить качество медицинской помощи местным жителям, сократить очереди и обеспечить врачей современным оборудованием.

Строительство ведется в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая по решению президента России Владимира Путина продлена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Подрядчик гарантирует завершение работ в установленные контрактом сроки.

Алена Орешкина