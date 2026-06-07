Власти Саратова и Энгельса снесут ещё 90 ветхих домов

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В этом году власти Саратовской области решили ускорить процесс обновления жилья.

Из регионального бюджета выделено дополнительно 82 миллиона рублей на демонтаж аварийных домов в Саратове и Энгельсе.

В Саратове уже снесли 25 домов, еще 14 находятся в стадии подготовки. В Энгельсе ликвидировали 18 объектов.

Освобожденные площадки попадут в реестр перспективных земель. Здесь построят современные жилые комплексы, детские сады и зоны отдыха.

Власти заявили, город избавляется от опасных построек и приобретает пространство для комфортного проживания.

Ольга Сергеева