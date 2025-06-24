В Саратове и Энгельсе во вторник вновь пропал мобильный интернет

Связь в Саратове дала сбой во вторник 24 июня на фоне авиаограничений.

Абоненты крупных операторов в Саратове и Энгельсе сообщают о проблемах с мобильным интернетом и телефонной связью. Сбои произошли одновременно с введением особого режима работы аэропорта «Гагарин».

Как отмечают эксперты, подобные перебои могут быть связаны с мерами противодействия БПЛА. Напомним, в последние месяцы это уже третий случай временного ухудшения качества связи в регионе.

Также отмечены ограничения в работе онлайн-сервисов и в торговых сетях.