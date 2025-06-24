В саратовских лесах провели свыше 4 тысяч патрулирований для борьбы с пожарами

С начала 2025 года в Саратовской области зафиксировано 26 низовых лесных пожаров на площади 366,4 га. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Ущерба лесным насаждениям удалось избежать. Главной причиной возгораний стал переход огня от пала травы на соседних территориях, на втором месте — неосторожное обращение с огнем.

Напомним, с 18 апреля в регионе введен особый противопожарной режим, запрещено разводить костры и въезжать в леса на транспорте, за исключением дорог общего пользования. Нарушителям грозят штрафы: гражданам — от 40 до 50 тыс. руб., должностным лицам — от 60 до 90 тыс. руб., юридическим лицам — от 600 тыс. до 1 млн руб.

Для предотвращения лесных пожаров инспекторы провели 4894 патрулирования с использованием пеших обходов, автомобилей, лодок, БПЛА и фотоловушек. Выявлено 21 нарушение пожарной безопасности, 19 граждан оштрафованы на 740 тыс. руб. по ст. 8.32 КоАП РФ. Также проведено 459 профилактических бесед с населением для предотвращения пожаров.



Все мероприятия проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» президента РФ Владимира Путина.