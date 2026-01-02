В Саратове идут масштабные работы по уборке снега

Вечером 2 января в Саратове продолжаются работы по расчистке улиц от снежных заносов.

Личный контроль за их ходом осуществляет председатель комитета дорожного хозяйства Андрей Бондарев, который совместно с директором МБУ проверил ситуацию в Заводском районе.

В настоящее время на улицах района задействованы 34 единицы спецтехники и 12 дорожных рабочих. Всего же по городу работает 205 машин и около 200 сотрудников. Основные усилия направлены на очистку главных магистралей, спусков, подъёмов и подходов к социально значимым объектам.

Напомним, что для сообщения о проблемах, связанных с уборкой, жители могут круглосуточно звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 659-659. Все обращения оперативно передаются в соответствующие службы для реагирования.

Ольга Сергеева