Руководство Саратовской области подвело социально-экономические итоги 2025 года в цифрах

Губернатор Роман Бусаргин представил ключевые достижения 2025 года в Саратовской области.

Основные результаты социально-экономического развития:

Рекордно низкая безработица: её уровень в регионе составил 0,3%, достигнув исторического минимума.

Инвестиционный триллион: реализуется 275 крупных инвестиционных проектов с совокупным объёмом вложений более 1 триллиона рублей.

Поддержка молодых специалистов: свыше 130 молодых профессионалов, пришедших на промышленные предприятия, получили единовременные выплаты от 200 до 450 тысяч рублей.

Обновление транспорта: парк региона пополнился 100 новыми автобусами большой вместимости, 43 из которых приобретены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Мобильная медицина: врачи провели 671 выездной приём в отдалённых районах, обследовав около 17 тысяч жителей.

Ольга Сергеева