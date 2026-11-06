В Саратове ищут хозяев брошенных на улицах грузовика, автобуса, «БМВ» и «Мерседеса»

Администрация Волжского района Саратова просит владельцев четырех брошенных машин убрать транспорт с улиц.

Мэрия публично обратилась к владельцам четырех единиц транспорта, которые давно стоят на улицах и не используются. В извещениях упоминаются ПАЗ-32054 у дома по улице Тенистой, 17, «КАМАЗ» (6-й Соколовогорский проезд, 7Б), Mercedes-Benz ML 320 и BMW X5 у дома № 29 по Октябрьской.

Хозяев машин просят в течение месяца привести транспорт в состояние, «не позволяющее идентифицировать их как брошенные», убрать с улицы или утилизировать. Если имущество не планируется эксплуатировать, можно написать заявление об отказе от прав собственности — транспортное средство может быть обращено в муниципальную собственность согласно ст. 226 ГК.