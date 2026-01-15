В Саратове ищут операторов БПЛА и IT-специалистов для службы в армии по контракту

В Саратове начался набор на службу по контракту в новый род войск — Войска беспилотных систем.

Для службы в перспективных подразделениях БпС приглашают не только будущих операторов дронов, но и специалистов смежных профессий: IT-инженеров, связистов, сапёров, медиков и водителей. К кандидатам предъявляются стандартные требования: возраст от 18 до 45 лет и готовность пройти обязательную двухмесячную подготовку по программе Минобороны РФ.

Главными преимуществами службы называются высокие финансовые условия и гарантии. Контракт заключается на один год с возможностью продления, а военнослужащие закрепляются именно за подразделениями беспилотных систем. По заявлению пункта отбора, с учётом всех выплат доход за первый месяц может составить около 1,6 млн рублей, а общая сумма за год службы — от 4,2 млн рублей. Также предусмотрены премиальные выплаты за выполнение боевых задач.

Данный набор отражает растущую роль беспилотных технологий в современной армии и создание в России специализированных войск для их применения.

Ольга Сергеева