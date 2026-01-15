Саратовские гвардейцы провели снежную уборку у мемориалов

Студенты-гвардейцы Саратовского техникума отраслевых технологий проявили гражданскую инициативу и провели акцию по очистке от снега памятников, посвящённых героям.

В рамках мероприятия были расчищены территория вокруг памятника воинам, погибшим в локальных войнах в Парке Победы, а также мемориал «Герой России Н.В. Исаев» в посёлке Юбилейный Саратова. Об этом сообщает ТГ-канал минобразования региона.

Ребята взяли на себя заботу о памятных объектах в зимний период. Студенты показали, что молодое поколение не остаётся в стороне и готово вносить практический вклад в сохранение памяти о героическом прошлом.

«Мы считаем своим долгом заботиться о местах памяти, которые напоминают нам о подвиге наших соотечественников. Важно, чтобы будущие поколения помнили о мужестве тех, кто защищал нашу страну», — отметили активисты.

Подготовила Ольга Сергеева