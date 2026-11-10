В Саратове ищут подрядчика для капремонта поликлиники № 3 за 70 млн рублей

Саратовская детская больница объявила аукцион на капремонт поликлиники.

Саратовская городская детская клиническая больница (СГДКБ) объявила аукцион на капитальный ремонт здания поликлинического отделения № 3 по адресу: ул. Тархова, 32, стр. 3. Закупка размещена на сайте ЕИС, итоги торгов планируется подвести 26 ноября.

Максимальная цена контракта — 70,1 млн рублей, средства выделены из собственных ресурсов медучреждения. В перечень работ входят ремонт фасада и кровли, замена окон и дверей, ремонт полов в подвале и гардеробной, а также монтаж системы видеонаблюдения.

По условиям контракта подрядчик должен приступить к работам 1 апреля 2027 года и завершить их до 31 января 2028 года.