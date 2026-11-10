Саратовские участники СВО могут получить бесплатные земельные участки под ИЖС

Участники СВО из Саратовской области могут получить бесплатные земельные участки под строительство дома.

Об этом рассказал руководитель регионального управления Росреестра Александр Соловьёв. Выбрать участок под ИЖС можно онлайн через сервис «Земля для стройки» на платформе Национальной системы пространственных данных (НСПД).

Доступные для льготников участки отмечены на карте синим цветом. При клике открывается карточка с кадастровым номером, границами, сведениями об инфраструктуре и контактами муниципальной администрации. Сейчас выявлено 3400 участков площадью более 530 гектаров, а всего в рамках проекта — более 5700.

Сервисом пользуются не только ветераны СВО, но и многодетные семьи. Чтобы оформить участок, нужно выбрать объект на платформе, связаться с администрацией и подать заявление с документами, подтверждающими право на льготу.