В Саратове ищут пропавшую в августе 37-летнюю женщину в розовых кроссовках

В Саратове волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о розыске второй пропавшей женщины.

37-летняя Эльмира Ульянова (Бурханова) перестала выходить на связь с 23 августа.

По данным добровольцев, на момент исчезновения она была одета в желтую футболку, синие джинсы и розовые кроссовки. Приметы: рост около 165 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, зеленые глаза.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят связаться с волонтерами поискового отряда или сообщить в правоохранительные органы.