В Саратове за час машины сбили 13-летнего подростка и мужчину

Сразу два наезда на пешеходов, в результате которых оба пострадавших были госпитализированы, произошли за час 26 августа.

Об этом сообщает региональное управление ГАИ.

Первое ДТП произошло в 16:03 в Ленинском районе на пересечении проспекта Строителей и улицы Антонова. 46-летний водитель внедорожника Mitsubishi Pajero сбил 13-летнего подростка.

Второе происшествие случилось в 17:02 в Октябрьском районе на улице Рабочая. Напротив дома № 134/142 33-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris совершил наезд на 39-летнего мужчину.

Оба пешехода с полученными травмами были доставлены в медицинские учреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедших аварий.