В Саратове ищут упаковщиц колбасы с ногтями без покрытия лаком

На одном из производств Саратова, находящемся на проспекте Энтузиастов, открыта вакансия для упаковщиков мясной продукции.

Эта должность идеально подойдет тем, кто только начинает свой трудовой путь и не имеет опыта, — говорится в объявлении.

Работодатель предлагает гибкий график с возможностью выбора дневных или ночных смен. Заработная плата является ежедневной и составляет от 2200 до 4000 рублей по итогам рабочего дня. Также компания обеспечивает транспортную доступность до предприятия и предусматривает ежемециальные премии для сотрудников.

В перечень обязанностей нового работника войдет расфасовка и упаковка колбасных изделий в короба.

Среди ключевых требований к претендентам — наличие действующей медицинской книжки или готовность ее оформить, а также способность работать в высоком темпе. Для девушек действует дополнительное условие — отсутствие какого-либо маникюра (гель-лака, накладных ногтей и т.д.).

