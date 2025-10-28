Жители Саратова готовят к зиме кормушки для птиц в октябре

В саратовских пабликах социальных сетей, в частности в сообществе «Подслушано Саратов», с приближением холодов стала популярной тема помощи пернатым.

Местные жители активно делятся своими приготовлениями к зиме, закупая для будущих подкормок просо и семена подсолнечника.

Пользователи размещают фотографии самостоятельно изготовленных или купленных кормушек, сопровождая их душевными и порой забавными историями из личного опыта.

Один из горожан написал: «Кормлю прямо с подоконника на втором этаже. Это место безопасно — не достать ни кошкам, ни людям. А мой домашний питомец теперь постоянно наблюдает за птицами, как за живым телеканалом».

Другой участник обсуждения добавил: «Я уже начал готовить кормушки. Обычно вместе с воробьями прилетают две стайки синичек. Подкармливаю их много лет, интересно, сколько же их будет в этом сезоне».

Ольга Сергеева