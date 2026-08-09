В Саратове ищут ушедшего в неизвестном направлении 64-летнего мужчину

В областном центре разыскивают 64-летнего мужчину, пропавшего 8 августа.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Саратовской области сообщил об исчезновении Шабалина Николая Ивановича. Мужчина пропал в субботу, 8 августа, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 174 см, худощавое телосложение, седые волосы, зелёные глаза, носит усы. В день исчезновения он был одет в светло-серую футболку, серо-синие клетчатые бриджи и чёрные резиновые тапки.

Волонтёры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Николая Ивановича, незамедлительно сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Ольга Сергеева