В Саратове из-за оттепели закрыли еще один каток

Работа катка на стадионе «Спартак» в Саратове временно приостановлена с 9 января.

Как сообщили в городской администрации, решение о закрытии площадки связано с неблагоприятными погодными условиями, которые препятствуют поддержанию нормального состояния льда.

Возобновить катание планируется сразу после установления стабильных минусовых температур, что позволит провести необходимые работы по восстановлению ледового покрытия.

Напомним, накануне был закрыт по тем же причинам каток на стадионе «Волга».

Ольга Сергеева