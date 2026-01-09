Вывеску оператора «МТС» на проспекте в центре Саратова требуют демонтировать как незаконную

В Арбитражном суде Саратовской области рассматривается иск о демонтаже вывесок «МТС» и магазина «Катрин» с фасада здания по ул. Столыпина, 23.

Объект является памятником культурного наследия регионального значения — «Дом «Саратовнефтегаз»», построенным в 1950 году.

Иск комитета по культурному наследию предъявлен к индивидуальному предпринимателю Екатерине Шмунк (магазин «Катрин») и АО «Русская телефонная компания» (розничный оператор бренда МТС). По данным картотеки, ответчики занимаются розничной торговлей текстилем и телекоммуникационным оборудованием соответственно.

Дело ведёт судья Екатерина Михайлова. Следующее заседание назначено на 21 января.

Ольга Сергеева