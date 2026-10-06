В Саратове изменилось расписание речного такси до аэропорта

Претерпело изменения расписание работы речного такси до причала аэропорта «Гагарин» и обратно.

По информации регионального министерства транспорта, график движения скорректировали в связи с проведением технического обслуживания одного из судов.

Временно такси курсирует по расписанию:

от Речного вокзала (Саратов): 08:00, 10:30, 14:15, 16:35;

от причала аэропорта «Гагарин» (с. Сабуровка): 8:55, 11:25, 15:10, 17:30.

«Просим учитывать изменения при планировании поездок. О сроках восстановления полного расписания сообщим дополнительно. Горячая линия по транспорту: 8 (8452) 240-240», — говорится в публикации ведомства.

Напомним, речное такси от набережной Саратова до села Сабуровка, где находится аэропорт «Гагарин», курсирует с 20 июня. Общая протяжённость маршрута составляет порядка 28 км.