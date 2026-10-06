Из-за «копеечного» телефона на кассе пара саратовцев заработала себе уголовную статью

В Советском районе раскрыли кражу телефона, забытого на кассе магазина.

Как сообщает региональное ГУ МВД, в отдел полиции обратился 62-летний житель посёлка Степное, рассказавший, что 29 сентября забыл на кассе в продуктовом магазине сотовый телефон стоимостью 6 тыс. рублей. Когда он вернулся на предполагаемое место утраты, то гаджета не обнаружил.

Сотрудники уголовного розыска установили личности тех, кто взял оставленный телефон. Ими оказались 45-летний мужчина и его 38-летняя знакомая; оба ранее не имели проблем с законом. Они признались в содеянном и пояснили, что пользовались найденным телефоном.

В отношении парочки возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ; воришек отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.