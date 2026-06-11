В Саратове изменится график работы МФЦ в праздничные дни июня

График работы центров «Мои Документы» в Саратовской области изменится из-за Дня России.

В связи с празднованием 12 июня Дня России центры «Мои Документы» (МФЦ) в Саратовской области скорректируют свой график работы. Изменения коснутся всей сети учреждений региона.

Согласно опубликованному расписанию:

11 июня станет рабочим днём, однако он будет сокращён на один час.

12 июня — официальный нерабочий праздничный день, все центры будут закрыты.

13 и 14 июня объявлены выходными днями для всех МФЦ области.

Полноценный приём граждан возобновится с 15 июня, когда все центры региона начнут работу в соответствии со своим стандартным графиком.

Стоит отметить, что ранее аналогичные изменения в режиме работы на праздничные дни были анонсированы для саратовских поликлиник и почтовых отделений.

Ольга Сергеева