В саратовской Долине построят новую амбулаторию с дневным стационаром

В Федоровском районе возводят новое медучреждение.

В селе Долина ведется строительство нового здания для отделения врача общей практики, которое будет включать в себя и дневной стационар. Работы проводятся в рамках реализации масштабной программы по модернизации первичного звена здравоохранения.

Новое учреждение призвано повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей села. Согласно проекту, внутренняя планировка здания предусматривает создание современных кабинетов для амбулаторного приема граждан, а также специально оборудованных зон для дневного пребывания и лечения пациентов, не требующих круглосуточного наблюдения.

Как подчеркнул главный врач Федоровской районной больницы Евгений Ковалев, строительство подобных объектов является прямым вкладом в укрепление здоровья жителей сельской местности и модернизацию инфраструктуры здравоохранения на местах.

Ольга Сергеева