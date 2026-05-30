В Саратове с мая изменится расписание четырех пригородных автобусных маршрутов

С 29 мая в Саратове изменилось расписание четырех пригородных автобусных маршрутов.

Мера направлена на улучшение транспортного обслуживания населения. По информации министерства транспорта области, теперь автобусы № 222, № 236, № 240 и № 391 будут курсировать ежедневно.

Эти изменения позволят жителям более удобно планировать свои поездки, так как новые графики движения обеспечат большую доступность общественного транспорта. Ознакомиться с обновленным расписанием можно в официальных источниках или на информационных стендах.

Ольга Сергеева