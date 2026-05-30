В Саратове 52-летний мопедист въехал в дорожный знак и погиб

Сегодня в Ленинском районе Саратова произошла трагедия, в результате которой погиб водитель мопеда.

По информации городской Госавтоинспекции, инцидент случился около 11:00 напротив дома № 12/4 по Московскому шоссе.

52-летний водитель мопеда «Рейсер» не справился с управлением и врезался в дорожный знак. После аварии мужчина был доставлен в больницу, однако полученные травмы оказались смертельными, и он скончался.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, и Госавтоинспекция продолжает расследование.

Ольга Сергеева