В Саратове 52-летний мопедист въехал в дорожный знак и погиб

Сегодня в Ленинском районе Саратова произошла трагедия, в результате которой погиб водитель мопеда.
По информации городской Госавтоинспекции, инцидент случился около 11:00 напротив дома № 12/4 по Московскому шоссе.
52-летний водитель мопеда «Рейсер» не справился с управлением и врезался в дорожный знак. После аварии мужчина был доставлен в больницу, однако полученные травмы оказались смертельными, и он скончался.
В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, и Госавтоинспекция продолжает расследование.
Ольга Сергеева