В Саратове кассационный суд подтвердил приговор экс-главе НВК-банка за хищение

Кассационный суд подтвердил приговор экс-сотрудникам НВКбанка по делу о хищении 1,1 млрд рублей.

12 февраля Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшим топ-менеджерам НВКбанка, осужденным за растрату более 1,1 миллиарда рублей. Об этом сообщили в АСВ.

Фигурантами дела стали 13 человек, включая экс-предправления Владимира Кравцева и его советницу Екатерину Бурову. В июле 2024 года Фрунзенский райсуд приговорил их к шести и пяти годам колонии соответственно за выдачу невозвратных кредитов подконтрольным фирмам. Остальные получили сроки от двух до шести месяцев.

Суд также удовлетворил иск АСВ на 1,1 млрд рублей. Ранее Кравцева уже привлекли к субсидиарной ответственности на 4,7 млрд.

НВКбанк лишился лицензии в 2020 году из-за занижения резервов. Уголовное дело о мошенничестве возбудили после прокурорской проверки, ущерб оценивался в 3 млрд рублей.

Алиса Эай